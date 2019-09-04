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Crítica

Leandro Hassum: "O humor não é para agredir ou ofender"

Ator e comediante acabou de estrear programa de entrevista no canal pago TNT e falou com Luciana Gimenez sobre as dificuldades de se fazer piada hoje em dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 05:23

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 05:23

O ator Leandro Hassum falou sobre o desafio de se fazer piadas atualmente em entrevista ao Luciana By Night que vai ao ar nesta terça-feira, 3.
Leandro Hassum e Luciana Gimenez: noite de entrevista no programa "Luciana By Night" Crédito: Rede TV/Divulgação
"O humor não é para agredir ou ofender, mas a gente se reinventa. O humor não tem que ter limite, o limite é o do bom senso", afirmou Hassum.
O ator ainda falou sobre bullying e como via o humor em sua juventude: "Usava como uma defesa, por ser um cara fora dos padrões. Eu me sacaneava antes que me sacaneassem."
"Depois de um tempo, fazendo análise, você percebe que é uma defesa, mesmo. Isso me rendeu três expulsões de colégios, porque eu virei o mais engraçado para as pessoas esquecerem que eu era o cara gordo", completou.
Leandro Hassum também falou sobre o Tá Pago, programa de entrevistas que estreou recentemente no canal pago TNT: "Sempre gostei de uma fofoca, de prestar atenção na conversa dos outros. Hoje tenho um programa que faço isso".
A entrevista com Leandro Hassum vai ao ar no Luciana By Night desta terça-feira, 3, a partir das 22h45.

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