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Lázaro Ramos deixa a Globo depois de 18 anos

Lázaro Ramos, que deixa de ser ator exclusivo da Globo, diz que ânsia de entender as pessoas e a realidade do Brasil segue sendo a base de seu trabalho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 set 2021 às 15:40

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:40

O ator Lázaro Ramos
O ator Lázaro Ramos Crédito: Globo/Divulgação
Lázaro Ramos não é mais ator exclusivo da Globo. Depois de 18 anos, ator e emissora não renovaram o contrato, e uma nova parceria do ator, desta vez com a Amazon, deve ser anunciada em breve.
"A Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros", diz a emissora em nota.
Ela segue: "Lázaro Ramos tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas."
Em um vídeo no Instagram, publicado na manhã desta quarta-feira, 22, ele agradeceu e se despediu. "A Globo me proporcionou muito além do que sonhei."
O ator disse ainda que foi muito feliz na emissora. "Agora seguirei para outras descobertas e outras aventuras. O desassossego e a ânsia de entender as pessoas e a realidade do meu país segue sendo a base do meu trabalho como artista."
Lázaro Ramos ainda tem uma série de projetos com a emissora e demais empresas do grupo estreando ou por estrear. Ele estará nova temporada de Sob Pressão, na segunda temporada de Aruanas, nos filmes O Silêncio da Chuva e Medida Provisória, e no infantil DPA - Detetives do Prédio Azul.
Também estará na temporada inédita de Ó Paí Ó, que deve estrear em 2022, no Canal Brasil, onde ele está no ar com o programa Espelho.
Nascido em Salvador em 1978, o ator é um dos principais nomes da teledramaturgia contemporânea e tem feito incursões pela literatura.
Ele é autor do best-seller Na Minha Pele e de livros para crianças.
Recentemente, a Globo não renovou ou encerrou o contrato com outros importantes nomes que integravam seu elenco fixo, como Antonio Fagundes, Glória Menezes e Renato Aragão.

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