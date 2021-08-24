Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inspiração

Lázaro Ramos e Taís Araújo imitam Beyoncé e Jay-Z em campanha da Tiffany

Atores brasileiros recriam foto de cantora americana e marido nas redes sociais

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 ago 2021 às 14:35
Lázaro Ramos e Taís Araújo
Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Instagram/@gqbrasil
Lázaro Ramos e Taís Araújo usaram as redes sociais na segunda-feira, 23, para compartilhar com os seguidores uma foto em que imitam o casal Beyoncé e Jay-Z. Os artistas norte-americanos divulgaram imagens da primeira campanha da Tiffany & Co no domingo, 22, com uma série de fotografias publicadas no Instagram.
"Já que vocês marcaram a gente o dia todo hoje no post da Beyoncé e do Jay-Z, a gente resolveu fazer a nossa versão pra mostrar que aqui também é sobre amor!", escreveu Lázaro Ramos na legenda da foto em que aparece abraçando Taís.
O título da campanha da Tiffany & Co é 'About Love' ou, em tradução literal para o português, 'Sobre Amor'.
A única diferença na publicação de Lázaro é que o casal de brasileiros não estava utilizando diamantes milionários como Beyoncé e Jay-Z.
No domingo, 22, Beyoncé ostentou o famoso diamante amarelo da Tiffany & Co, avaliado em US$ 30 milhões, ou R$ 160 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados