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Diogo Nogueira compõe canção de amor para Paolla Oliveira

O músico gravou uma homenagem à sua amada, que postou nas redes: ‘Quem acabou de ganhar um presente?’

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 13:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 ago 2021 às 13:33
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posaram juntos pela primeira vez após assumirem namoro
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posaram juntos pela primeira vez após assumirem namoro Crédito: @hugogloss
Juntos há cerca de seis meses, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram publicamente o romance, com posts apaixonados nas redes sociais. A atriz publicou um vídeo do músico no estúdio, gravando uma canção feita em sua homenagem.
Na legenda, Paolla não esconde a emoção. "Imagina quem acabou de ganhar um presente? Quem é ela? Quem está doido para ouvir completa e dançar com a gente?", escreveu.
O primeiro trecho da música, só na voz de Diogo, é possível ouvir: "Um raio de sol invadiu a minha casa. Um anjo sem asa. É ela, a Bela e a Fera". No trecho seguinte da gravação, já com os instrumentos, continua: "Moça bonita, a mais bonita é ela".
Nos comentários, as declarações entre os namorados continuam. Diogo escreveu: "Moça bonita você é meu presente!! Só agradecer aos meus irmãos Rodrigo Leite e Cauique por essa parceria. Que canção, que emoção só quero viver feliz vendo você sorrindo pulando como pipoca você merece essa homenagem e muito mais".
Paolla respondeu: "Alegria, alegria pra todos que ouvirem essa música já já paixão é o silêncio que grita... embriagados de prazer".
Os fãs e amigos celebraram o amor do casal. Susana Vieira escreveu: "A mais linda sem dúvida é você, Paola! Quero cantar e dançar junto! Beijos ao casal!". Claudia Raia comemorou: "Que lindo Kukla, agora você tem uma música!". Leandra Leal postou um coração e Amanda Richter admirou: "Aaaahhh seus lindos!".

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