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Super Dança dos Famosos: Paolla Oliveira vai à final da disputa

Sophia Abrahão e Tiago Abravanel são eliminados da competição

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 09:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2021 às 09:04
Paolla Oliveira dança salsa na Super Dança dos Famosos
Paolla Oliveira dança salsa na Super Dança dos Famosos Crédito: Globo
Aconteceu neste domingo (15), a segunda etapa da semifinal do Super Dança dos Famosos (Globo). Paolla Oliveira, campeão da edição de 2009, se classificou para a final, eliminando Sophia Abrahão e Tiago Abravanel, vice-campeã da edição de 2016 e terceiro colocado em 2013, respectivamente.
Para avaliar os candidatos, que dançaram salsa e tango, compuseram o júri artístico Juliette Freire, 31, campeã do BBB 21, o ator Lázaro Ramos, 42, e a cantora Pabllo Vittar, 27. Para o júri técnico, foram convidados Carlinhos de Jesus, 68, e Claudia Mota.
A atriz se junta a Rodrigo Simas, 29, que se classificou na edição da semana passada. O último finalista será definido no próximo domingo (22), em disputa realizada entre Dandara Mariana, 33, Viviane Araújo, 46, e Maria Joana, 35.
A pontuação das duplas foi a seguinte: 119,9 para Paolla Oliveira e Leandro Azevedo, 119,6 para Tiago Abravanel e Brennda Martins, e 119,3 para Sophia Abrahão e Zazá Ferrer. A grande final ocorre no dia 29 de agosto.

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