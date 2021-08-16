Super Dança dos Famosos: Paolla Oliveira vai à final da disputa

Paolla Oliveira dança salsa na Super Dança dos Famosos Crédito: Globo

Aconteceu neste domingo (15), a segunda etapa da semifinal do Super Dança dos Famosos (Globo). Paolla Oliveira, campeão da edição de 2009, se classificou para a final, eliminando Sophia Abrahão e Tiago Abravanel, vice-campeã da edição de 2016 e terceiro colocado em 2013, respectivamente.

Para avaliar os candidatos, que dançaram salsa e tango, compuseram o júri artístico Juliette Freire, 31, campeã do BBB 21, o ator Lázaro Ramos, 42, e a cantora Pabllo Vittar, 27. Para o júri técnico, foram convidados Carlinhos de Jesus, 68, e Claudia Mota.

A atriz se junta a Rodrigo Simas, 29, que se classificou na edição da semana passada. O último finalista será definido no próximo domingo (22), em disputa realizada entre Dandara Mariana, 33, Viviane Araújo, 46, e Maria Joana, 35.