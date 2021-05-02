Novela

Morre cachorro parceiro de Paolla Oliveira em "A Força do Querer"

Iron, cão policial da raça pastor alemão, estava sendo tratado contra um câncer e passou por uma cirurgia na terça-feira (27), da qual vinha se recuperando ainda

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 10:59

Agência FolhaPress

Cachorro
Na novela 'A Força do Querer', a atriz Paolla Oliveira contracenou com o cão Iron Crédito: Estevam Avellar/Globo/Divulgação
Morreu nesse sábado (1º) Iron, cão policial da raça pastor alemão famoso por contracenar com Paolla Oliveira em "A Força do Querer" (Globo). O cachorro acompanhava a Major Jeiza, interpretada pela atriz na novela.
O animal era tratado contra um câncer, passou por uma cirurgia na terça-feira (27), da qual vinha se recuperando ainda. Antes do estrelato na televisão, Iron trabalhava no BAC (Batalhão de Ações com Cães), da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
A novela foi ao ar em 2017, e a participação do cachorro sempre foi destaque. A novela foi reprisada recentemente, em função da pandemia. Nas redes sociais, a atriz homenageou seu antigo parceiro.
"Que bom que você encontrou alguém que te cuidou até o fim!!! Agora Iron virou estrelinha. Descansa, meu eterno parceiro de cena, você foi muito valente sempre. Eu e Jeiza agradecemos ?", escreveu a atriz no Instagram.
Glória Perez, autora da novela, também homenageou Iron em sua rede social: "Iron foi um bravo combatente do BAC, e também protagonista de #aForçaDoQuerer , como o fiel companheiro da PM Jeiza. Aposentou-se com as devidas honras militares, e hoje nos deixou: é mais uma estrelinha ?", escreveu.

Veja Também

Jane di Castro, de "A Força do Querer", morre após luta contra o câncer

Fenômeno de audiência, "A Força do Querer" está de volta à TV Globo

Bibi Perigosa vai à Justiça para impedir reprise de "A Força do Querer"

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

