Morre cachorro parceiro de Paolla Oliveira em "A Força do Querer"

Morreu nesse sábado (1º) Iron, cão policial da raça pastor alemão famoso por contracenar com Paolla Oliveira em "A Força do Querer" (Globo). O cachorro acompanhava a Major Jeiza, interpretada pela atriz na novela.
O animal era tratado contra um câncer, passou por uma cirurgia na terça-feira (27), da qual vinha se recuperando ainda. Antes do estrelato na televisão, Iron trabalhava no BAC (Batalhão de Ações com Cães), da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
A novela foi ao ar em 2017, e a participação do cachorro sempre foi destaque. A novela foi reprisada recentemente, em função da pandemia. Nas redes sociais, a atriz homenageou seu antigo parceiro.
"Que bom que você encontrou alguém que te cuidou até o fim!!! Agora Iron virou estrelinha. Descansa, meu eterno parceiro de cena, você foi muito valente sempre. Eu e Jeiza agradecemos ?", escreveu a atriz no Instagram.
Glória Perez, autora da novela, também homenageou Iron em sua rede social: "Iron foi um bravo combatente do BAC, e também protagonista de #aForçaDoQuerer , como o fiel companheiro da PM Jeiza. Aposentou-se com as devidas honras militares, e hoje nos deixou: é mais uma estrelinha ?", escreveu.