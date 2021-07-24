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Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumem namoro e posam juntos

Nas imagens, casal apareceu junto nos bastidores do show que o cantor fez no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (23)

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 10:43
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posaram juntos pela primeira vez após assumirem namoro
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posaram juntos pela primeira vez após assumirem namoro Crédito: @hugogloss
Paolla Oliveira, 39, e Diogo Nogueira, 40, assumiram que estão namorando. O casal posou junto nos bastidores do show que o cantor fez no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (23).
"Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho", afirmaram ao site do influenciador digital Hugo Gloss. O casal vinha sendo "shippado" desde o final de junho, quando surgiram os primeiro rumores de que eles estariam juntos.
Na época, o colunista Leo Dias publicou fotos da dupla na fila de uma padaria da zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois apareciam juntos, pagando a conta no caixa.
No entanto, procurada pelo F5, a assessoria de imprensa da atriz negou que ela estivesse com o cantor e disse que os rumores não procediam. Já a equipe do cantor afirmou não falava sobre a vida pessoal do artista.
Paolla estaria solteira desde abril, quando teria se encerrado o relacionamento de um ano com o palestrante Douglas Maluf. A atriz, inclusive, vinha sendo vista frequentemente na companhia de familiares do sambista.
Já Diogo se separou da advogada Jéssica Vianna no começo do ano, após dois anos e meio de casamento. Antes disso, ele foi casado por 12 anos com a personal trainer Milena Nogueira.

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