Ana Maria Braga convida Maisa Silva para tomar café no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Globo

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, convidou a atriz Maisa Silva, 19, para tomar um café da manhã no Mais Você (Globo). Em uma sequência de tuítes a jovem foi notada pela apresentadora e relembrou que não chegou a tomar café com ela em sua passagem pelo programa em 2019.

Tudo começou quando Maisa desabafou para seus seguidores que estava assustada com suas últimas compras, que foram "coisas para casa, coisas para cozinha, enxoval, louças". Ela comentou que se sentiu adulta e "não gostei".

Minhas compras e interesses recentes tão me assustando um pouco. Coisas pra casa, coisas pra cozinha, enxoval, louças.. — +a (@maisa) July 22, 2021

Ana Maria então marcou a atriz em outro tuíte, dedicando uma lista de receitas simples para o café da manhã. "Dedico essas receitas para Maisa que percebeu que a idade chega", afirmou a apresentadora que também dedicou a todos que tomam café da manhã diariamente.

Dedico essas receitas pra @maisa que percebeu que a idade chega. E pra todo mundo que é..., bom, todo mundo que toma café da manhã todo dia:https://t.co/cptTcUvrBK — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 22, 2021

Maisa então respondeu que "queria ir tomar café com você 'Namaria', o dia que fui no seu programa não deu tempo". Então Ana Maria disse que a "injustiça" deveria ser corrigida, e afirmou: "Considere-se convidada!".

Precisamos corrigir essa injustiça! Considere-se convidada! https://t.co/0G0qsrTUM3 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 22, 2021

"Esse meu look é arrasador e dedicado a ela: Cruella. Uma das personagens mais icônicas da Disney e que ganhou um filme com 'Emmy' Stone e conta a história de como essa figura conquistou o mundo da moda com rebeldia e originalidade", comentou ela, que errou o nome da atriz Emma Stone, 32.

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a entrada da apresentadora. "A Ana Maria Braga de Cruella é absolutamente tudo para mim", comentou um. "Meu deus, a Ana Maria Braga de Cruella. Essa mulher faz tudo!", completou outro internauta.