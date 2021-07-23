Ana Maria Braga convida Maisa Silva para tomar café no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, convidou a atriz Maisa Silva, 19, para tomar um café da manhã no Mais Você (Globo). Em uma sequência de tuítes a jovem foi notada pela apresentadora e relembrou que não chegou a tomar café com ela em sua passagem pelo programa em 2019.
Tudo começou quando Maisa desabafou para seus seguidores que estava assustada com suas últimas compras, que foram "coisas para casa, coisas para cozinha, enxoval, louças". Ela comentou que se sentiu adulta e "não gostei".
Ana Maria então marcou a atriz em outro tuíte, dedicando uma lista de receitas simples para o café da manhã. "Dedico essas receitas para Maisa que percebeu que a idade chega", afirmou a apresentadora que também dedicou a todos que tomam café da manhã diariamente.
Maisa então respondeu que "queria ir tomar café com você 'Namaria', o dia que fui no seu programa não deu tempo". Então Ana Maria disse que a "injustiça" deveria ser corrigida, e afirmou: "Considere-se convidada!".
Recentemente, em uma ação da Globo com o Disney+ comandou o programa vestida de Cruella De Vil, vilã do filme clássico da Disney "101 Dálmatas" (1961) e do longa-metragem "Cruella" (2021).
"Esse meu look é arrasador e dedicado a ela: Cruella. Uma das personagens mais icônicas da Disney e que ganhou um filme com 'Emmy' Stone e conta a história de como essa figura conquistou o mundo da moda com rebeldia e originalidade", comentou ela, que errou o nome da atriz Emma Stone, 32.
Nas redes sociais, internautas se divertiram com a entrada da apresentadora. "A Ana Maria Braga de Cruella é absolutamente tudo para mim", comentou um. "Meu deus, a Ana Maria Braga de Cruella. Essa mulher faz tudo!", completou outro internauta.
Em nota, a assessoria da Disney afirmou que a fantasia foi uma ação conjunta da emissora com o Disney+ e a agência Publicis para divulgar o live-action lançado neste ano. "Caracterizada como a personagem, a apresentadora também conversou com o elenco do filme", diz o texto.