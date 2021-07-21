Ana Maria Braga "entrega tudo" vestida de Cruella no Mais Você: "Ícone"

Entregou tudo! Ana Maria Braga movimentou os estúdios do Mais Você logo em sua entrada no programa ao vivo na manhã desta quarta-feira (21). A apresentadora de 72 anos de idade surgiu vestida de Cruella, vilã da Disney, e acabou movimentando a internet, que ficou em polvorosa com a aparição inusitada da loira.
Ana Maria ainda entregou detalhes do modelito vermelho: "Esse vestido foi feito com 12 metros de tafetá de seda pura. O modelo é confortável, embora possa não parecer. Fizemos três provas e estou completamente à vontade". E continuou: "A cauda tem um metro, mas é levinho. Levou um mês para ficar pronto".
O look foi assinado pela estilista Michelly X e a beleza da apresentadora ficou com Marcio Granado.
Nas redes sociais, o nome de Ana Maria performou entre os mais falados na manhã desta quarta (21).