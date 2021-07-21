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Ana Maria Braga "entrega tudo" vestida de Cruella no Mais Você: "Ícone"

Apresentadora de 72 anos de idade começou o matinal da Globo com um look vermelho e produção característica da vilã da Disney e levou os fãs à loucura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 10:31

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:31

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga "entrega tudo" vestida de Cruella no Mais Você: "Ícone" Crédito: TV Globo/Reprodução
Entregou tudo! Ana Maria Braga movimentou os estúdios do Mais Você logo em sua entrada no programa ao vivo na manhã desta quarta-feira (21). A apresentadora de 72 anos de idade surgiu vestida de Cruella, vilã da Disney, e acabou movimentando a internet, que ficou em polvorosa com a aparição inusitada da loira. 
Ana Maria ainda entregou detalhes do modelito vermelho: "Esse vestido foi feito com 12 metros de tafetá de seda pura. O modelo é confortável, embora possa não parecer. Fizemos três provas e estou completamente à vontade". E continuou: "A cauda tem um metro, mas é levinho. Levou um mês para ficar pronto". 
O look foi assinado pela estilista Michelly X e a beleza da apresentadora ficou com Marcio Granado. 

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Nas redes sociais, o nome de Ana Maria performou entre os mais falados na manhã desta quarta (21). 

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