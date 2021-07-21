Victor Fasano exibe abdomên definido aos 62 anos: 'Não tem segredo'

Victor Fasano exibe forma física Crédito: Instagram/@victorscenes

O ator Victor Fasano usou o Instagram na noite desta terça-feira (20) para ostentar o abdômen definido aos 62 anos. "Não tem segredo! Treino dieta treino dieta. Diria ainda que depende mais é de dietas, que variam a cada dois meses", escreveu.

Na postagem, além da foto na qual mostrava seu físico, o ator compartilhou imagens nas quais treinava em barras paralelas, mostrando força e total equilíbrio. Ele exibiu também testes que apontam que a idade biológica do corpo dele corresponde a de uma pessoa de 53 anos e surpreendeu ao contar que tem apenas 12,4% de gordura corporal.

Afastado da televisão desde sua participação em dois episódios no seriado "Conselho Tutelar" (RecordTV), em 2015, Fasano afirmou que não sente falta de fazer novelas. "Saudade não tenho. Tenho de trabalhar, de estar em cena. Tudo o que está em volta disso não sei se tenho muita vontade [de retornar]. Se for personagem de galã, esquece", afirmou em entrevista a Daniela Albuquerque para o programa Sensacional, em meados de 2019