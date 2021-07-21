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Saúde

Victor Fasano exibe abdomên definido aos 62 anos: 'Não tem segredo'

Ator tem apenas 12,4% de gordura corporal

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 07:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2021 às 07:25
Victor Fasano exibe forma física  Crédito: Instagram/@victorscenes
O ator Victor Fasano usou o Instagram na noite desta terça-feira (20) para ostentar o abdômen definido aos 62 anos. "Não tem segredo! Treino dieta treino dieta. Diria ainda que depende mais é de dietas, que variam a cada dois meses", escreveu.
Na postagem, além da foto na qual mostrava seu físico, o ator compartilhou imagens nas quais treinava em barras paralelas, mostrando força e total equilíbrio. Ele exibiu também testes que apontam que a idade biológica do corpo dele corresponde a de uma pessoa de 53 anos e surpreendeu ao contar que tem apenas 12,4% de gordura corporal.
Afastado da televisão desde sua participação em dois episódios no seriado "Conselho Tutelar" (RecordTV), em 2015, Fasano afirmou que não sente falta de fazer novelas. "Saudade não tenho. Tenho de trabalhar, de estar em cena. Tudo o que está em volta disso não sei se tenho muita vontade [de retornar]. Se for personagem de galã, esquece", afirmou em entrevista a Daniela Albuquerque para o programa Sensacional, em meados de 2019
O auge de carreira de Fasano na dramaturgia aconteceu ao longo da década de 1990 após retornar ao Brasil depois de uma carreira de sucesso como modelo internacional. Sua primeira novela foi "Barriga de Aluguel" (Globo, 1990), quando interpretou o personagem José Carlos de Alencar, ao lado de Cássia Kis (Ana Lúcia Paranhos de Alencar) e Cláudia Abreu (Clara Ribeiro).

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