Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Mari e Matheus vencem reality Power Couple e levam R$ 403 mil

Deborah e Bruno ficaram em segundo lugar e ganharam carro zero

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 09:45

Matheus Yurley e Mari Matarazzo vencem a quinta temporada do Power Couple Crédito: Divulgação/RecordTv
Aconteceu na noite desta sexta-feira (23) a final da quinta edição do Power Couple (RecordTV). Com 63,41% dos votos do público, os influenciadores digitais Mari Matarazzo e Matheus Yurley levaram o prêmio de R$ 608 mil, valor acumulado pelo casal na disputa das provas durante a temporada.
Já a atriz e apresentadora Deborah Albuquerque e o médico Bruno Salomão ficaram em segundo lugar e ganharam um carro zero quilômetro. No discurso para anunciar os vencedores, a apresentadora Adriane Galisteu se emocionou ao usar uma frase de Ayrton Senna (1960-1994), de quem foi namorada até a morte do atleta.
Todos os casais que participaram do reality, que durou 77 dias, estavam presentes na final ao vivo. Galisteu chamou a atenção para um detalhe importante: a votação que deu a vitória a Mari e Matheus foi a maior da história do programa.
Ao comentar sobre a vida pós-confinamento, a atriz Geórgia Fröhlich e o cantor Thiago Bertoldo falaram sobre a adaptação fora do reality. "Achamos que ia chegar no hotel tudo em paz, mas a briga continuou lá", disse ela, aos rios, com o que Galisteu concordou dizendo "a gente viu, felizmente, ficou tudo bem no final".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados