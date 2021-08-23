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Beyoncé ostenta diamante de US$ 30 milhões em campanha da Tiffany

Ao lado do marido, Jay-Z, cantora, embaixadora da joalheria americana, fez sessão de fotos; confira

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 16:10
A cantora Beyoncé e o marido Jay-Z, na primeira campanha da Tiffany & Co.
A cantora Beyoncé e o marido Jay-Z, na primeira campanha da Tiffany & Co. Crédito: Instagram/@beyonce
Beyoncé compartilhou com os seguidores no Instagram neste domingo, 22, as imagens da nova campanha da Tiffany & Co. Ao lado do marido, Jay-Z, a cantora americana foi nomeada a embaixadora da joalheria americana. O lançamento mundial da campanha, intitulada About Love, está previsto para o dia 2 de setembro. Jay-Z aparece em foto de gravata borboleta e Beyoncé, poderosa, em um vestido de noite e luvas de ópera.
O casal também posou diante de uma releitura de um quadro de Jean-Michel Basquiat. O conhecido matiz azul esverdeado de Tiffany foi o escolhido para a ocasião. Mas o que chama atenção é o diamante amarelo, o mais famoso do mundo, que foi ostentado por Beyoncé. A peça custa US$ 30 milhões ou, no valor atual, mais de R$ 160 milhões, e raramente é vista em público.
Apenas três artistas usaram a joia antes da cantora: Audrey Hepburn, em 1961, para o filme Diamond on the Couch; Lady Gaga, em 2019, na cerimônia do Oscar; e Gal Gadot na adaptação do diretor Kenneth Branagh do texto de Agatha Christie Death on the Nile, que deve chegar aos cinemas em fevereiro de 2022.

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