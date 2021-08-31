'Não quero falar sempre de racismo', diz Lázaro Ramos

A pandemia trouxe a necessidade de fazer o programa online. Coisa que eu estava rejeitando no princípio, mas depois a gente acabou tendo uma vantagem: porque como o programa era feito no Rio de Janeiro, a maioria dos entrevistados acabava sendo do Rio ou, no máximo, de São Paulo. Este ano a gente conseguiu trazer pessoas de outros lugares, juntar mais de uma pessoa nos programas, ter convidados como o Mano Brown, por exemplo, que a primeira vez que eu convidei foi há 11 anos e, por problemas de agenda, ele nunca conseguia fazer. Então, este ano, eu acho que o programa está com uma voz mais diversa ainda, no sentido da regionalidade e de entrevistados. E as temporadas são pensadas sempre avaliando qual o momento histórico que a gente está: se tem algum tema que a sociedade está pedindo pra debater, através de opinião dos seguidores das nossas redes, da equipe que já está junta há muito tempo... e sempre com o propósito de, a partir dessas entrevistas, oferecer alternativas de melhoras dos problemas da sociedade.