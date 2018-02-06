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Prisão

Latino tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

Ao todo, o cantor deve um ano de pensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 20:37

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 20:37

Latino, cantor Crédito: Marcelo Brammer/ Divulgação
Pai de nove filhos, Latino pode ser preso a qualquer momento por não pagar pensão alimentícia. A prisão do cantor foi decretada pela juíza Cristiane de Sá Berbat, em 19 de janeiro, pelo não cumprimento de compromissos assumidos com Jack Blandy, com quem teve Matheus, hoje com 5 anos. Agentes já estão na cola do cantor, que divide-se entre Rio de Janeiro e São Paulo. No total, ele deve um ano de pensão. Os valores são mantidos em segredo de Justiça.
Latino só teve contato com Matheus pouquíssimas vezes, aos quatro meses de vida, e, no último Dia dos Pais, quando o cantor levou o menino e a filha, Suzana, da relação com a cantora Kelly Key, ao cinema. Na época, o cantor e a ex deram uma trégua na batalha judicial que se arrasta desde o nascimento do menino.
O cantor chegou a agradecer a mãe do seu filho por permitir a reaproximação dele com a criança. Mais um presente de Deus para esse Natal. Obrigado, Jack, por nos proporcionar esse encontro. Sem palavras!, postou ele na legenda da imagem com Matheus.

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