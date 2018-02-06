Latino tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

Latino, cantor Crédito: Marcelo Brammer/ Divulgação

Pai de nove filhos, Latino pode ser preso a qualquer momento por não pagar pensão alimentícia. A prisão do cantor foi decretada pela juíza Cristiane de Sá Berbat, em 19 de janeiro, pelo não cumprimento de compromissos assumidos com Jack Blandy, com quem teve Matheus, hoje com 5 anos. Agentes já estão na cola do cantor, que divide-se entre Rio de Janeiro e São Paulo. No total, ele deve um ano de pensão. Os valores são mantidos em segredo de Justiça.

Latino só teve contato com Matheus pouquíssimas vezes, aos quatro meses de vida, e, no último Dia dos Pais, quando o cantor levou o menino e a filha, Suzana, da relação com a cantora Kelly Key, ao cinema. Na época, o cantor e a ex deram uma trégua na batalha judicial que se arrasta desde o nascimento do menino.