Latino relembra pobreza e Kelly Key: "Ajudo mulheres a ficarem ricas"

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:55
- Atualizado há 6 anos
Latino foi o par de Kelly Key entre 1997 e 2002 e o começo da carreira dos cantores rendeu a eles até uma filha, Suzanna Freitas, que hoje tem 18 anos. De lá para cá, o cantor se envolveu com Mirella Santos, de 2004 a 2011, Rayanne Morais, de 2014 a 2015, e Jéssica Rodrigues, de 2017 a 2019. Mas, em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro, parece que o dono de "Festa no Apê" não conseguiu esquecer completamente de uma delas.
"A Kelly Key foi uma das mulheres que mais amei na vida", disse ele, durante a "Hora do Faro" deste domingo (13). "Não sei amar pouco. Sou massagista, cozinheiro, carinhoso e ajudo as mulheres a ficarem ricas", continuou ele.
O cantor terminou o bate-papo com o apresentador falando da infância e lembrou: "Eu cheirava muita cola de sapato para inibir a fome".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o