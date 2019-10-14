Home
Latino relembra pobreza e Kelly Key: "Ajudo mulheres a ficarem ricas"

Cantor participou da "Hora do Faro" deste domingo (13) e disse que uma das mulheres que mais amou foi Kelly Key, com quem tem uma filha; bonitão também disse que ajuda as mulheres a ficarem ricas

Latino foi o par de Kelly Key entre 1997 e 2002 e o começo da carreira dos cantores rendeu a eles até uma filha, Suzanna Freitas, que hoje tem 18 anos. De lá para cá, o cantor se envolveu com Mirella Santos, de 2004 a 2011, Rayanne Morais, de 2014 a 2015, e Jéssica Rodrigues, de 2017 a 2019. Mas, em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro, parece que o dono de "Festa no Apê" não conseguiu esquecer completamente de uma delas. 

"A Kelly Key foi uma das mulheres que mais amei na vida", disse ele, durante a "Hora do Faro" deste domingo (13). "Não sei amar pouco. Sou massagista, cozinheiro, carinhoso e ajudo as mulheres a ficarem ricas", continuou ele.

O cantor terminou o bate-papo com o apresentador falando da infância e lembrou: "Eu cheirava muita cola de sapato para inibir a fome". 

