Latino reata noivado com Jéssica Rodrigues, mas mantém sigilo

Latino e Jéssica Rodrigues estão de volta, mas mantêm o sigilo desse retorno do noivado. Há um mês, pouco antes de terminarem, o cantor passou a frequentar a Igreja Soul Batista, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Segundo o jornal Extra, Latino continuou indo aos cultos da pastora Danielle Favatto, ex de Romário, e do atual marido dela. Kleber Lucas. Quem conhece o artista diz que ele está renovado. Domingo passado, ele levou Jéssica, a mãe dela e a dele para a igreja. Na última terça-feira, Latino postou uma foto em que mostra Jéssica apoiada em seu ombro.
Todos nós somos confrontados com uma série de grandes oportunidades brilhantes disfarçadas de situações impossíveis. Somente uma relação muito íntima com Jesus pra restaurar dois corações e uma história, escreveu ele.