Latino reata noivado com Jéssica Rodrigues, mas mantém sigilo

Jéssica Rodrigues e Latino Crédito: Reprodução

Latino e Jéssica Rodrigues estão de volta, mas mantêm o sigilo desse retorno do noivado. Há um mês, pouco antes de terminarem, o cantor passou a frequentar a Igreja Soul Batista, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Extra, Latino continuou indo aos cultos da pastora Danielle Favatto, ex de Romário, e do atual marido dela. Kleber Lucas. Quem conhece o artista diz que ele está renovado. Domingo passado, ele levou Jéssica, a mãe dela e a dele para a igreja. Na última terça-feira, Latino postou uma foto em que mostra Jéssica apoiada em seu ombro.