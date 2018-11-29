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Latino reata noivado com Jéssica Rodrigues, mas mantém sigilo

O cantor e a personal trainer haviam rompido o noivado em outubro por conta dos ciúmes de Latino. Nesse tempo, o artista também procurou a ajuda de uma terapeuta de casais

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 12:04
Jéssica Rodrigues e Latino Crédito: Reprodução
Latino e Jéssica Rodrigues estão de volta, mas mantêm o sigilo desse retorno do noivado. Há um mês, pouco antes de terminarem, o cantor passou a frequentar a Igreja Soul Batista, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
Segundo o jornal Extra, Latino continuou indo aos cultos da pastora Danielle Favatto, ex de Romário, e do atual marido dela. Kleber Lucas. Quem conhece o artista diz que ele está renovado. Domingo passado, ele levou Jéssica, a mãe dela e a dele para a igreja. Na última terça-feira, Latino postou uma foto em que mostra Jéssica apoiada em seu ombro.
Todos nós somos confrontados com uma série de grandes oportunidades brilhantes disfarçadas de situações impossíveis. Somente uma relação muito íntima com Jesus pra restaurar dois corações e uma história, escreveu ele.

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