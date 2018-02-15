Latino parcela dívida de pensão em 10 vezes e pede exame de DNA

Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino

O cantor Latino parcelou em dez vezes a dívida de pensão alimentícia - de aproximadamente R$ 60 mil - que tem com uma filha de 9 anos. Sendo assim, de acordo com o Extra, ele não corre mais risco de ser preso.

Ele é pai de nove e se prontificou ainda a pagar a pensão da menina daqui para frente. Mas também afirmou, segundo o Extra, que quer fazer o exame de DNA que comprove a paternidade. O teste já foi marcado três vezes, mas o cantor nunca compareceu para fazer.

A Justiça de Manhuaçu (MG) tinha decretado a prisão de Latino no fim de dezembro. A mãe da criança travou uma batalha judicial com ele desde a gravidez, como detalha reportagem do Extra.