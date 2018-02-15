Latino parcela dívida de pensão em 10 vezes e pede exame de DNA

O cantor Latino parcelou em dez vezes a dívida de pensão alimentícia - de aproximadamente R$ 60 mil - que tem com uma filha de 9 anos. Sendo assim, de acordo com o Extra, ele não corre mais risco de ser preso.
Ele é pai de nove e se prontificou ainda a pagar a pensão da menina daqui para frente. Mas também afirmou, segundo o Extra, que quer fazer o exame de DNA que comprove a paternidade. O teste já foi marcado três vezes, mas o cantor nunca compareceu para fazer.
A Justiça de Manhuaçu (MG) tinha decretado a prisão de Latino no fim de dezembro. A mãe da criança travou uma batalha judicial com ele desde a gravidez, como detalha reportagem do Extra.
De acordo com o Extra, a mãe da criança afirmou que arcou sozinha com as despesas da menina durante os sete primeiros anos da criança e que Latino só chegou a depositar dinheiro para a filha após a pressão da mídia. "Ele nunca fez depósitos seguidos, e há cinco meses não manda nada e não responde as minhas mensagens", alertou.