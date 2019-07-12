Que isso!

Larissa Manoela surta em loja de doces, enche a mão e quase leva tudo

Atriz publicou foto de uma de suas viagens a Orlando, nos Estados Unidos

Publicado em 12 de julho de 2019 às 11:20 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Larissa Manoela escolheu esta quinta-feira (11) para relembrar um clique cheio de sabor, emoções e açúcar, de um episódio que viveu em Orlando, nos Estados Unidos. Fã da Disney, a atriz surgiu usando as orelhas da Minnie em uma loja de doces com a mão cheia de pirulitos e outras balas.

No clique, que foi postado em seu perfil do Instagram, a jovem escreveu: "#tbt do dia que eu surtei na loja de doces". No registro, a atriz surgiu com cara de apaixonada em frente a tantas opções de guloseimas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta