Larissa Manoela surta em loja de doces, enche a mão e quase leva tudo

Publicado em 12 de julho de 2019 às 11:20
- Atualizado há 6 anos
Larissa Manoela escolheu esta quinta-feira (11) para relembrar um clique cheio de sabor, emoções e açúcar, de um episódio que viveu em Orlando, nos Estados Unidos. Fã da Disney, a atriz surgiu usando as orelhas da Minnie em uma loja de doces com a mão cheia de pirulitos e outras balas.
No clique, que foi postado em seu perfil do Instagram, a jovem escreveu: "#tbt do dia que eu surtei na loja de doces". No registro, a atriz surgiu com cara de apaixonada em frente a tantas opções de guloseimas.
