Larissa Manoela: "Comprei carro com ar condicionado aos 10 anos"

Publicado em 26 de julho de 2019 às 12:37
- Atualizado há 6 anos
Depois que abandonou de vez a vida humilde, Larissa Manoela não quis mais saber de falta de luxos em sua vida. Aos 18 anos, a bonita já tem três casas em Orlando, nos Estados Unidos, além da residência em que vive no Brasil, carro com ar condicionado - como ela faz questão de frisar -, nove cachorros, um jabuti e quatro vacas.
Além de bens e animais inusitados, a atriz também revelou, no "Lady Night" de Tatá Werneck, que já usou até fraldas para fazer show. Apesar desse e de outros perrengues, Larissa é enfática em dizer que tudo valeu a pena.
"Comecei a trabalhar com 4 anos, com 5 já estava fazendo meu primeiro trabalho. Andava muito de ônibus, metrô... Meu único pedido era que a gente tivesse um carro com ar condicionado. Comprei com 10 anos", disse.
