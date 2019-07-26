Rica

Larissa Manoela: "Comprei carro com ar condicionado aos 10 anos"

Atriz tem três casas em Orlando, nos Estados Unidos, nove cachorros, um jabuti, quatro vacas e contando

Publicado em 26 de julho de 2019 às 12:37 - Atualizado há 6 anos

Depois que abandonou de vez a vida humilde, Larissa Manoela não quis mais saber de falta de luxos em sua vida. Aos 18 anos, a bonita já tem três casas em Orlando, nos Estados Unidos, além da residência em que vive no Brasil, carro com ar condicionado - como ela faz questão de frisar -, nove cachorros, um jabuti e quatro vacas.

Fico muito nervosa com o Silvio Santos. Só encontro com ele no palco. Ele é um ícone da TV brasileira. Eu o assistia muito com meus avós. Já peguei uma nota de R$ 100 de aviãozinho de dentro do bolso dele, foi uma coisa maravilhosa Larissa Manoela, atriz, em entrevista a Tatá Werneck •

Além de bens e animais inusitados, a atriz também revelou, no "Lady Night" de Tatá Werneck, que já usou até fraldas para fazer show. Apesar desse e de outros perrengues, Larissa é enfática em dizer que tudo valeu a pena.

"Comecei a trabalhar com 4 anos, com 5 já estava fazendo meu primeiro trabalho. Andava muito de ônibus, metrô... Meu único pedido era que a gente tivesse um carro com ar condicionado. Comprei com 10 anos", disse.

