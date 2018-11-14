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Lady Gaga surpreende pessoas em abrigo com pizza e café

Cantora aproveitou o Dia Mundial da Gentileza para visitar quem teve de deixar suas casas na Califórnia devido ao incêndio florestal

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 18:18
Lady Gaga aproveitou o Dia Mundial da Gentileza, celebrado na terça-feira, 13, para surpreender pessoas abrigadas pela Cruz Vermelha, que tiveram de deixar suas casas na Califórnia (EUA) devido a um grande incêndio florestal - que provocou, até o momento, 50 mortes.
A cantora foi até o local, em Los Angeles, com caixas de pizza e café. Antes, encorajou outras pessoas a fazerem atos de gentileza naquele dia. "Hoje é meu dia favorito do ano, Dia Mundial da Gentileza. Eu encorajo todos vocês a fazer um ato de gentileza, mesmo que seja para você mesmo", disse Gaga no Instagram Stories.
A cantora foi uma das personalidades que tiveram de deixar suas casas, em Malibu, por conta da devastação provocada pelos incêndios. O abrigo da Cruz Vermelha visitado pela cantora foi montado na Pacific Palisades High School no Domingo (11) para apoiar os desabrigados. "Eu sei que nós não nos conhecemos, mas eu amo vocês. Isso é uma emergência, mas vocês não estão sozinhos", disse.
Lady Gaga também encorajou as pessoas a aproveitarem o apoio em saúde mental e "compartilharem suas histórias e conversarem umas com as outras durante esse tempo". Além dos presentes, ela cantou para uma mulher de 98 anos que estava no abrigo.
'Pizza quente, café e gift cards para o abrigo', publicou Lady Gaga no Instagram Stories. Crédito: Instagram/ladygaga
'Tudo o que temos é uns aos outros. Gentileza faz o mundo girar', escreveu a cantora no Instagram Crédito: Instagram/ladygaga
Lady Gaga agradece à equipe da Cruz Vermelha pelo trabalho feito, oferecendo abrigo, amor e suporte em saúde mental. Crédito: Instagram/ladygaga

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