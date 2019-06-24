Incentivo

Lady Gaga incentiva Príncipe William a ajudar LGBTs desabrigados

Cantora é uma grande ativista da causa LGBTQ+

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 17:56

A cantora Lady Gaga, 33, recomendou que o Duque de Cambridge, Príncipe William, 37, passasse a ajudar financeiramente a Akt (The Albert Kennedy Trust), uma instituição de jovens LGBTQ+ desabrigados no Reino Unido com a qual ela já trabalhou.
A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Segundo o jornal britânico Daily Mail, a conversa com Gaga surtiu efeito e William decidiu apoiar a instituição. 
"Lady Gaga encorajou ele [William] a trabalhar com o Akt, já que ela mesma já trabalhou com a instituição antes. As histórias que ela compartilhou inspiraram William a ajudar", disse uma fonte ao jornal.
No momento, William aguarda para se encontrar com os representantes da instituição e pode tornar-se padrinho dela. 
Gaga é uma grande ativista da causa LGBTQ+ e, em 2017, trabalhou com William no projeto Heads Together, uma iniciativa pela saúde mental liderada pela The Royal Foundation.

