Lady Gaga incentiva Príncipe William a ajudar LGBTs desabrigados

A cantora Lady Gaga, 33, recomendou que o Duque de Cambridge, Príncipe William, 37, passasse a ajudar financeiramente a Akt (The Albert Kennedy Trust), uma instituição de jovens LGBTQ+ desabrigados no Reino Unido com a qual ela já trabalhou.
Segundo o jornal britânico Daily Mail, a conversa com Gaga surtiu efeito e William decidiu apoiar a instituição.
"Lady Gaga encorajou ele [William] a trabalhar com o Akt, já que ela mesma já trabalhou com a instituição antes. As histórias que ela compartilhou inspiraram William a ajudar", disse uma fonte ao jornal.
No momento, William aguarda para se encontrar com os representantes da instituição e pode tornar-se padrinho dela.
Gaga é uma grande ativista da causa LGBTQ+ e, em 2017, trabalhou com William no projeto Heads Together, uma iniciativa pela saúde mental liderada pela The Royal Foundation.