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ENTREVISTA

Lady Gaga fala sobre 'clima' entra ela e Bradley Cooper no Oscar

Os dois fizeram uma performance da música 'Shallow' que levantou a hipótese de que estariam apaixonados

Publicado em 

28 fev 2019 às 16:52

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 16:52

Lady Gaga e Bradley Cooper na performance da música 'Shallow' durante o Oscar Crédito: YouTube/Reprodução
A performance de Lady Gaga e Bradley Cooper na música Shallow na premiação do Oscar deixou quem estava assistindo suspirando. Eles pareciam estar tão em sintonia que muitos levantaram a hipótese de que estavam apaixonados - mesmo com o ator sendo casado com a modelo Irina Shayk desde 2015. A atriz e cantora, por outro lado, terminou seu relacionamento de dois anos com Christian Carino dias antes do Oscar.
Nesta quarta-feira, 27, Lady Gaga negou os rumores e disse que tudo foi uma encenação. "Francamente, a mídia social é o banheiro da internet. O que ela fez para a cultura pop é péssimo", disse a cantora em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!.
Mais especificamente sobre a performance com o ator e diretor de
Nasce Uma Estrela
, Gaga afirmou que as pessoas viram o que eles queriam ver. "As pessoas viram amor e, adivinha, isso era o que nós queríamos que vocês vissem. Essa é uma música de amor, Shallow. O filme, Nasce Uma Estrela, é uma história de amor", disse ela.
Gaga acrescentou que eles trabalharam na performance a semana inteira, e Cooper, como diretor, tomou decisões tais como garantir que a plateia fosse iluminada durante a música, entre outros detalhes que ajudaram na ilusão de amor.
Até mesmo a forma como o piano chega ao palco e a movimentação que eles fazem no palco foram ensaiadas. "Então eu sou uma artista e acho que fizemos um bom trabalho e enganamos vocês", disse Lady Gaga.

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