Lady Gaga diz que quer ser mãe: 'Estou pronta para viver essa aventura'

A cantora Lady Gaga é capa da edição mais recente da revista francesa Public, e, em entrevista dada à publicação, ela fala sobre sua carreira, sobre seu documentário e sobre família.

Questionada sobre o que falta para ela se sentir completamente feliz, ela disse que quer ter um filho. "Ser mãe, começar uma família", falou. "Eu estou completamente pronta para viver essa aventura e, como minha mãe fez comigo, eu vou praticar conversar com meus filhos. Eu acredito muito nas virtudes do diálogo".