Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Lady Gaga diz que quer ser mãe: 'Estou pronta para viver essa aventura'

Questionada sobre o que falta para ela se sentir completamente feliz, ela disse que quer ter um filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2018 às 23:05

Publicado em 23 de Setembro de 2018 às 23:05

Lady Gaga admitiu a possibilidade de ser mãe Crédito: Netflix | Divulgação
A cantora Lady Gaga é capa da edição mais recente da revista francesa Public, e, em entrevista dada à publicação, ela fala sobre sua carreira, sobre seu documentário e sobre família.
Questionada sobre o que falta para ela se sentir completamente feliz, ela disse que quer ter um filho. "Ser mãe, começar uma família", falou. "Eu estou completamente pronta para viver essa aventura e, como minha mãe fez comigo, eu vou praticar conversar com meus filhos. Eu acredito muito nas virtudes do diálogo".
Lady Gaga é noiva do empresário Christian Carino desde novembro de 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a popularidade de Freud e da psicanálise cresce em épocas de crise e autoritarismo como agora
Imagem de destaque
Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória
Imagem de destaque
'Arregona', diz Jordana para Gabriela em bate-boca após a Prova do Anjo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados