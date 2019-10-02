Home
Kylie Jenner e Travis Scott se separam após dois anos juntos

O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo"

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:47

 - Atualizado há 6 anos

A socialite Kylie Jenner Crédito: Balmain/Divulgação

O namoro de Kylie Jenner, 22, e Travis Scott, 28, chegou ao fim. O casal, que estava junto há dois anos e tem uma filha, Stormi, 1, se separou após várias semanas tentando fazer o relacionamento dar certo, segundo informou o portal norte-americano TMZ. A revista estrangeira US Weekly confirmou a separação do casal.

Kylie e Scott foram vistos juntos publicamente pela última vez no final de agosto, durante o lançamento do documentário do rapper na Netflix, "Travis Scott: Voando Alto".

A empresária também apareceu acompanhada somente da filha Stormi no casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin, nesta segunda-feira (30).

> Justin Bieber se presenteia com relógio de R$ 416 mil após casamento

O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo". Os dois também já enfrentaram outras crises, como os boatos de uma possível traição de Scott.

> Justin Bieber se casa com modelo em festa íntima

Nos últimos dias, Kylie foi internada em um hospital em Los Angeles e chegou a faltar na cerimônia do Emmy, na qual seria uma das apresentadoras junto às irmãs Kim Kardashian e Kendall Jenner.

A Jenner também cancelou uma viagem que faria a Paris para uma festa de lançamento de sua colab de maquiagem. Nas redes sociais, ela lamentou sua ausência no evento. "Infelizmente, eu estou muito doente e não poderia viajar. Estou de coração partido por perder o desfile, mas eu sei que meu time incrível e meus amigos que estão na cidade para o evento vão me representar. [...] Claro que esta coleção não é somente para as passarelas... Eu criei para que vocês pudessem ter um pedaço disso em um evento incrível".

