Kylie Jenner e Travis Scott se separam após dois anos juntos

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:47 - Atualizado há 6 anos

O namoro de Kylie Jenner, 22, e Travis Scott, 28, chegou ao fim. O casal, que estava junto há dois anos e tem uma filha, Stormi, 1, se separou após várias semanas tentando fazer o relacionamento dar certo, segundo informou o portal norte-americano TMZ. A revista estrangeira US Weekly confirmou a separação do casal.

Kylie e Scott foram vistos juntos publicamente pela última vez no final de agosto, durante o lançamento do documentário do rapper na Netflix, "Travis Scott: Voando Alto".

A empresária também apareceu acompanhada somente da filha Stormi no casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin, nesta segunda-feira (30).

O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo". Os dois também já enfrentaram outras crises, como os boatos de uma possível traição de Scott.

Nos últimos dias, Kylie foi internada em um hospital em Los Angeles e chegou a faltar na cerimônia do Emmy, na qual seria uma das apresentadoras junto às irmãs Kim Kardashian e Kendall Jenner.

A Jenner também cancelou uma viagem que faria a Paris para uma festa de lançamento de sua colab de maquiagem. Nas redes sociais, ela lamentou sua ausência no evento. "Infelizmente, eu estou muito doente e não poderia viajar. Estou de coração partido por perder o desfile, mas eu sei que meu time incrível e meus amigos que estão na cidade para o evento vão me representar. [...] Claro que esta coleção não é somente para as passarelas... Eu criei para que vocês pudessem ter um pedaço disso em um evento incrível".

