Kylie Jenner ainda tem uma 'queda' por Tyga, seu ex-namorado, diz revista

Uma fonte da revista People disse que o dois tem muita história juntos e que gostam muito um do outro

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 11:15 - Atualizado há 6 anos

A socialite Kylie Jenner Crédito: Balmain/Divulgação

FOLHAPRESS - A empresária Kylie Jenner, 22, se separou do rapper Travis Scott, 28. O final do relacionamento do casal foi anunciado pela TMZ e confirmado pela revista US Weekly. Depois disso, rumores de que a estrela de "Keeping Up With the Kardashians" (2007) ainda teria uma "queda" por seu ex-namorado, Tyga, 29, começaram a circular.

Uma fonte da revista People disse que o dois tem muita história juntos e que gostam muito um do outro. "Há muita história e eles importam-se um com o outro. Ela tem uma 'queda' por ele e vice-versa". Entretanto, uma outra fonte da revista disse também que isso é inviável. "Não há nenhuma razão para acreditar que Kylie esteja interessada em Tyga".

Tyga e Jenner começaram a namorar por meados de 2014 e ficaram juntos até o final de 2016, antes do Met Gala daquele ano, segundo o TMZ. Em seguida, a empresária enganou um romance com Travis Scott. Os dois tem juntos a pequena Stormi, de apenas 1 ano.

Os boatos de separação do casal começaram a circular no começo de outubro. O casal foi visto junto publicamente pela última vez no final de agosto, durante o lançamento do documentário do rapper na Netflix, "Travis Scott: Voando Alto".

A empresária também apareceu acompanhada somente da filha Stormi no casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin, nesta segunda-feira (30).

O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo". Os dois também já enfrentaram outras crises, como os boatos de uma possível traição de Scott.

