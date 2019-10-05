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Após separação

Kylie Jenner ainda tem uma 'queda' por Tyga, seu ex-namorado, diz revista

Uma fonte da revista People disse que o dois tem muita história juntos e que gostam muito um do outro

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 11:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2019 às 11:15
A socialite Kylie Jenner Crédito: Balmain/Divulgação
FOLHAPRESS - A empresária Kylie Jenner, 22, se separou do rapper Travis Scott, 28. O final do relacionamento do casal foi anunciado pela TMZ e confirmado pela revista US Weekly. Depois disso, rumores de que a estrela de "Keeping Up With the Kardashians" (2007) ainda teria uma "queda" por seu ex-namorado, Tyga, 29, começaram a circular.
Uma fonte da revista People disse que o dois tem muita história juntos e que gostam muito um do outro. "Há muita história e eles importam-se um com o outro. Ela tem uma 'queda' por ele e vice-versa". Entretanto, uma outra fonte da revista disse também que isso é inviável.  "Não há nenhuma razão para acreditar que Kylie esteja interessada em Tyga".
Tyga e Jenner começaram a namorar por meados de 2014 e ficaram juntos até o final de 2016, antes do Met Gala daquele ano, segundo o TMZ.  Em seguida, a empresária enganou um romance com Travis Scott. Os dois tem juntos a pequena Stormi, de apenas 1 ano.
Os boatos de separação do casal começaram a circular no começo de outubro. O casal foi visto junto publicamente pela última vez no final de agosto, durante o lançamento do documentário do rapper na Netflix, "Travis Scott: Voando Alto".
A empresária também apareceu acompanhada somente da filha Stormi no casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin, nesta segunda-feira (30).
O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo". Os dois também já enfrentaram outras crises, como os boatos de uma possível traição de Scott.

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