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Paranormal

Kristen Stewart diz que fala com fantasmas e é sensitiva

"Ninguém sabe como fantasmas são, mas sou muito sensitiva a energias", disse

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 11:28

Publicado em 

05 ago 2019 às 11:28
Crédito: Reprodução/Instagram @kristenstewart__
Kristen Stewart, 29, relatou que já passou por experiências sobrenaturais e que interage com espíritos. Em entrevista para a Vanity Fair publicada em 30 de julho, a atriz confessou que, em algumas ocasiões, precisa pedir para que se afastem. Ela compõe a capa da edição. 
> Morre Lorraine Warren, a paranormal de "Invocação do Mal" da vida real
"Quando eu estou em alguma cidade pequena e estranha, para rodar um filme, em um apartamento esquisito, eu literalmente falo: 'Não, por favor, não consigo lidar com isso. Qualquer um menos eu'", disse à publicação. 
O assunto surgiu quando Stewart conversava sobre o suspense sobrenatural "Personal Shopper", filme estrelado por ela e que estreou no Brasil em 2017. A repórter Durga Chew-Bose perguntou, então, se a atriz acreditava em fantasmas: "Eu falo com eles", respondeu. 
Ela revelou que isso acontece por conta se sua sensibilidade: "Ninguém sabe como fantasmas são, mas sou muito sensitiva a energias. Não apenas com fantasmas, mas com indivíduos também. Pessoas deixam marcas nos lugares o tempo todo", completou.
> "Espíritos transam com seres vivos durante a noite", diz sensitiva
Além disso, revelou que fica cada vez mais difícil interpretar papeis à medida que envelhece. "É mais difícil para mim ser atriz conforme fico mais velha. Estou mais confortável com a ideia de fazer algo de cima para baixo", disse Stewart, se referindo à estreia na função de diretora, com "The Chronology of Water".
Marcada por muito tempo na mídia como a Bella Swan de Crepúsculo, Stewart confessou que demorou para deixar de ser vista apenas pelo papel. "Eu finalmente tive a oportunidade de ser olhada, não como essa coisa nessa cultura obcecada por celebridades, tipo 'Oh, essa é a garota de Crepúsculo'", disse.
A atriz interpreta uma das personagens principais no reboot de "As Panteras", dirigido por Elizabeth Banks. Stewart afirmou que o longa será divertido, mas também abordará questões sociais.

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