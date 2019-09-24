Kit Harington, o Jon Snow de "GoT", diz que não assistiu série

Kit Harington afirmou durante a entrega do Game of Thrones. O protagonista disse que essa é a forma como lida com as críticas dos fãs sobre o fim da série. Entretanto, mesmo sem ter visto, ele defendeu a obra e destacou o empenho da equipe. afirmou durante a entrega do Emmy que não assistiu à última temporada de. O protagonista disse que essa é a forma como lida com as críticas dossobre o fim da série. Entretanto, mesmo sem ter visto, ele defendeu a obra e destacou o empenho da equipe.

O ator Kit Harington na cerimônia do Emmy 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @kitharingtonig

"Eu não assisti, mas sei da dificuldade que foi gravar. Todos colocaram amor e esforço nisso", alegou. "Nós sabíamos que o que estávamos fazendo era a história certa e sabíamos o certo para os personagens, porque vivemos com eles por dez anos", completou.

A visão do ator coincide com os últimos fatos apresentados por ele. Harington se envolveu tanto com Game of Thrones que revelou em maio ter se internado em uma clínica de reabilitação por abuso de álcool e pelo estresse causado pelo término da série.

Além disso, o artista chegou a fazer terapia para suportar a insegurança com

GoT

. Ele disse à

Variety

que sofreu quando Snow foi dado como morto na quinta temporada. "O foco em mim era assustador. As pessoas gritavam comigo na rua: 'você está morto'. Eu sou tão neurótico quanto qualquer ator, e as neuroses se intensificaram com esse nível de atenção", explicou.