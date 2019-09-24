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Última temporada

Kit Harington, o Jon Snow de "GoT", diz que não assistiu série

"Eu não assisti, mas sei da dificuldade que foi gravar. Todos colocaram amor e esforço nisso", alegou o ator

Publicado em 

24 set 2019 às 05:12

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 05:12

Kit Harington afirmou durante a entrega do Emmy que não assistiu à última temporada de Game of Thrones. O protagonista disse que essa é a forma como lida com as críticas dos fãs sobre o fim da série. Entretanto, mesmo sem ter visto, ele defendeu a obra e destacou o empenho da equipe.
O ator Kit Harington na cerimônia do Emmy 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @kitharingtonig
"Eu não assisti, mas sei da dificuldade que foi gravar. Todos colocaram amor e esforço nisso", alegou. "Nós sabíamos que o que estávamos fazendo era a história certa e sabíamos o certo para os personagens, porque vivemos com eles por dez anos", completou.
> Kit Harington, o Jon Snow, nega que está internado na reabilitação
A visão do ator coincide com os últimos fatos apresentados por ele. Harington se envolveu tanto com Game of Thrones que revelou em maio ter se internado em uma clínica de reabilitação por abuso de álcool e pelo estresse causado pelo término da série.
Além disso, o artista chegou a fazer terapia para suportar a insegurança com
GoT
. Ele disse à
Variety
que sofreu quando Snow foi dado como morto na quinta temporada. "O foco em mim era assustador. As pessoas gritavam comigo na rua: 'você está morto'. Eu sou tão neurótico quanto qualquer ator, e as neuroses se intensificaram com esse nível de atenção", explicou.
Apesar da dificuldade mencionada por Kit Harington, a série ganhou o principal prêmio do Emmy 2019, de melhor série dramática. Entretanto, perdeu a premiação de melhor roteiro e direção.

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