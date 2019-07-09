Será?

Kim Kardashian se compara à baleia Shamu após gravidez

Socialite disse que machucou muito sua alma se ver com o corpo transformado

Publicado em 9 de julho de 2019 às 13:25 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian

Mãe de quatro filhos, a socialite Kim Kardashian, 38, contou em entrevista ao site WSJ que seu corpo mudou muito após a gravidez dos dois primeiros. Ela até se comparou à baleia Shamu, conhecida de um parque dos Estados Unidos.

"Mudou meu corpo, minha pele. Fui fotografada de todos os ângulos. Tudo que tenho que fazer é digitar Kim e Shamu", disse. "Aquilo [dois partos] realmente mudou minha segurança. Isso machucou minha alma", completou.

Justamente por essas mudanças e por medo de novas complicações que os dois filhos mais novos, Psalm, dois meses, e Chicago, 1, nasceram de barrigas de aluguel. Ela e o cantor Kanye West também têm North, 5 e Saint, 3.

De acordo com a revista Us Weekly, Kim e Kanye contrataram a mesma mulher que gerou a terceira filha, Chicago West, que nasceu em janeiro de 2018, para o mais novo, Psalm.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta