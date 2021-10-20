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Única dona

Kim Kardashian paga R$ 128,5 milhões a ex-marido Kanye West por mansão

Propriedade já viralizou com memes e "polêmicas" pela decoração branca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2021 às 07:51

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 07:51

O rapper Kanye West e sua esposa, a socialite e empresária Kim Kardashian
O rapper Kanye West e a socialite Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
Kim Kardashian, 40, pagou a Kanye West, 43, aproximadamente US$ 23 milhões (R$ 128,5 milhões em cotação de hoje) pela mansão que eles compraram em 2014, em Hidden Hills, Califórnia, segundo a People. Agora ela é oficialmente a única dona da propriedade.
Os registros de Los Angeles confirmam que Kardashian pagou US$ 20 milhões (R$ 111,8 milhões) pela propriedade e US $ 3 milhões (R$ 16.700 milhões) pela mobília, arte e outros conteúdos.
Kardashian e West compraram a mansão e trabalharam por mais de seis anos com o arquiteto belga Axel Vervoordt para criar um interior totalmente branco exclusivo para o espaço. A casa da família West se tornou a mais popular do Pinterest
A mansão já viralizou com memes e "polêmicas" pela decoração branca e a "pia invisível". "Tudo no mundo exterior é tão caótico. Gosto de entrar em um lugar e imediatamente sentir a calma", explicou Kim em entrevista à Architectural Digest.
A notícia da compra da propriedade Hidden Hills por Kardashian chega um mês depois que uma fonte imobiliária disse à People que West comprou uma casa à beira-mar em Malibu por quase US $ 60 milhões (R$ 335 milhões na cotação atual). Uma fonte disse que a casa tem ângulos retos com ênfase na luz.
O casal anunciou a separação em fevereiro de 2021, e o site americano Page Six afirma que a estrela de Keeping Up with the Kardashians fazia de tudo para salvar o casamento conturbado.

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