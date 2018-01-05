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Kim Kardashian nega ter deixado filho no hospital para ir à festa

A socialite afirmou que a festa ocorreu quando o menino já estava se recuperando em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 16:32

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 16:32

Kim Kardashian em uma foto com o filho Saint West, que está com pneumonia Crédito: Instagram/Kim Kardashian
Kim Kardashian usou suas redes sociais nesta terça-feira, 2, para rebater críticas de que teria dado uma festa de ano-novo enquanto seu filho, Saint West, estava no hospital. A socialite afirmou que a festa ocorreu quando o menino já estava se recuperando em casa.
"Vamos esclarecer isso. Eu não deixei meu filho um minuto sequer durante sua internação. Nós ficamos no hospital de quarta a sábado. A festa de ano-novo foi no domingo à noite. As pessoas vieram para a festa quando ele já estava dormindo".
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Kim ainda deixou um aviso para quem a criticou: "Não mexam comigo quando se tratar dos meus filhos".
Mais cedo no mesmo dia, Kardashian havia postado uma foto com o pequeno Saint em que contou que passou três dias com ele no hospital. "Após passar três noites no hospital vendo meu bebê tomar injeções na veia e ficar ligado a máquinas de oxigênio, nosso fim de ano foi desafiador. Pneumonia é muito assustador".
Dias antes, na véspera de ano novo, Kim já havia divulgado imagens comemorando com seu marido, o rapper Kanye West, numa festa, o que teria motivado a confusão e a crítica por parte dos internautas.

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