Kevinhou desmaiou na 1ª vez que tomou banho com Flavia Pavanelli

Kevinho e Flavia Pavanelli relembrar o início da relação em um bate-papo no Instagram. Durante o encontro, acabaram revelando curiosidades, como quando o cantor desmaiou logo após ter tomado banho pela primeira vez com a namorada.
"Primeiro banho que tomei com o Kevin ele desmaiou. Literalmente. De cair no chão", entregou Flavia. "Porque eu fiquei nervoso. Muitas emoções", retrucou Kevinho, às gargalhadas.
O humorista Carlinhos Maia, que estava filmando a conversa entre os dois, dava risadas ao fundo: "Ele quebrou o box?", questionou. "Eu tomo banho muito quente. Ele não quis falar nada. Ele disse: 'Estou passando um pouco mal'. Colocou a mão no rosto e começou a dar risada. Não deu para ver que ele estava branco. 'Você está de brincadeira, né?', eu ri. Ele colocou a mão na parede e disse 'acho que vou desmaiar'. Foi o tempo de olhar para o lado. Ele só não quebrou o boxe, porque estava um pouco aberto", lembrou Flavia, dando risada.
ENCONTRO
Na entrevista, o humorista quis saber também como foi o primeiro encontro do casal. Kevinho, acompanhado de seus amigos levou Flavia para um restaurante. "Saí do carro com parceiro. 'E aí, gata, maior satisfação, eu que solto os funks'. E ela...", diz Kevinho fazendo bico, imitando a expressão de "poucos amigos" de Flavia.
"Você levou um parceiro para encontrar com ela?", perguntou Carlinhos. "Os parceiros estão com a gente sempre", respondeu o cantor.