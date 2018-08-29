Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que?

Kevinhou desmaiou na 1ª vez que tomou banho com Flavia Pavanelli

Quando conheceu a namorada, Kevinho também levou os 'parceiros' para o encontro
Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 12:56

. Crédito: Reprodução/Instagram
Kevinho e Flavia Pavanelli relembrar o início da relação em um bate-papo no Instagram. Durante o encontro, acabaram revelando curiosidades, como quando o cantor desmaiou logo após ter tomado banho pela primeira vez com a namorada. 
"Primeiro banho que tomei com o Kevin ele desmaiou. Literalmente. De cair no chão", entregou Flavia. "Porque eu fiquei nervoso. Muitas emoções", retrucou Kevinho, às gargalhadas.
O humorista Carlinhos Maia, que estava filmando a conversa entre os dois, dava risadas ao fundo: "Ele quebrou o box?", questionou. "Eu tomo banho muito quente. Ele não quis falar nada. Ele disse: 'Estou passando um pouco mal'. Colocou a mão no rosto e começou a dar risada. Não deu para ver que ele estava branco. 'Você está de brincadeira, né?', eu ri. Ele colocou a mão na parede e disse 'acho que vou desmaiar'. Foi o tempo de olhar para o lado. Ele só não quebrou o boxe, porque estava um pouco aberto", lembrou Flavia, dando risada.
ENCONTRO
Na entrevista, o humorista quis saber também como foi o primeiro encontro do casal. Kevinho, acompanhado de seus amigos levou Flavia para um restaurante. "Saí do carro com parceiro. 'E aí, gata, maior satisfação, eu que solto os funks'. E ela...", diz Kevinho fazendo bico, imitando a expressão de "poucos amigos" de Flavia. 
"Você levou um parceiro para encontrar com ela?", perguntou Carlinhos. "Os parceiros estão com a gente sempre", respondeu o cantor. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados