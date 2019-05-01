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Cirurgia às pressas

Kevinho passa por cirurgia, assusta fãs e desabafa: "Orem por mim"

Funkeiro usou as redes sociais para pedir boas vibrações para se submeter ao procedimento de urgência

Publicado em 

01 mai 2019 às 14:03

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 14:03

Kevinho deu um susto nos fãs nesta quarta-feira (1º) quando postou uma foto em que aparece em um centro cirúrgico
O funkeiro contou que ia passar por uma cirurgia de retirada de apêndice às pressas por estar, provavelmente, atravessando uma crise. 
"Galera, estou entrando em uma cirurgia agora de última hora de apendicite, e vou ficar meio off o dia todo. Queria aproveitar e agradecer a todos que estão compartilhando o nosso novo hit, já somos mais de 3,5 milhões em menos de 24 horas, estou muito feliz vendo tudo isso acontecer. Enfim. orem por mim", escreveu ele em um post do Instagram. 

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