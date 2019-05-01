Kevinho passa por cirurgia, assusta fãs e desabafa: "Orem por mim"

"Galera, estou entrando em uma cirurgia agora de última hora de apendicite, e vou ficar meio off o dia todo. Queria aproveitar e agradecer a todos que estão compartilhando o nosso novo hit, já somos mais de 3,5 milhões em menos de 24 horas, estou muito feliz vendo tudo isso acontecer. Enfim. orem por mim", escreveu ele em um post do Instagram.