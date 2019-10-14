Pai de carros

Kevinho ostenta carrões de luxo na web: "Meus filhos"

Os modelos que o funkeiro exibiu na web são um Audi vermelho e uma Mercedes branca

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:54 - Atualizado há 6 anos

O funkeiro Kevinho exibe carrões na web Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho

Não é só em suas músicas que Kevinho, 21, gosta de ostentar. O funkeiro usou o Instagram neste domingo (13) para exibir seus dois carros esportivos.

Na legenda, o artista chama os veículos de "Meus filhos" e "Meu bebê". Trata-se de um Audi vermelho e uma Mercedes branca.

Segundo a Quem, as imagens foram tiradas na propriedade do cantor, que aparece ao fundo. Em vídeos, Kevinho acelera os veículo, demonstrando sua potência.

O funkeiro também é visto com frequência usando um jatinho particular para seus compromissos profissionais. Recentemente, Kevinho declarou que está focado em carreira internacional, principalmente na América Latina, e não descarta se arriscar no reggaeton.

"É um grande sonho meu cantar esse ritmo latino, mas que é urbano como o funk. Já conheço muitos cantores da América Latina, agora a gente vai começar as aulas de espanhol. A agenda está meio corrida, mas vamos dar um jeito. Vou ter que viajar com o professor pra dar certo", afirma ele.

