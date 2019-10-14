Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:54
- Atualizado há 6 anos
Não é só em suas músicas que Kevinho, 21, gosta de ostentar. O funkeiro usou o Instagram neste domingo (13) para exibir seus dois carros esportivos.
Na legenda, o artista chama os veículos de "Meus filhos" e "Meu bebê". Trata-se de um Audi vermelho e uma Mercedes branca.
Segundo a Quem, as imagens foram tiradas na propriedade do cantor, que aparece ao fundo. Em vídeos, Kevinho acelera os veículo, demonstrando sua potência.
O funkeiro também é visto com frequência usando um jatinho particular para seus compromissos profissionais. Recentemente, Kevinho declarou que está focado em carreira internacional, principalmente na América Latina, e não descarta se arriscar no reggaeton.
"É um grande sonho meu cantar esse ritmo latino, mas que é urbano como o funk. Já conheço muitos cantores da América Latina, agora a gente vai começar as aulas de espanhol. A agenda está meio corrida, mas vamos dar um jeito. Vou ter que viajar com o professor pra dar certo", afirma ele.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o