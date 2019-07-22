Home
Kevinho enfrenta doença e cancela show na Bahia

Em comunicado oficial, o músico explica que o cancelamento da apresentação se deve a determinação médica

Agência Folha Press

Publicado em 22 de julho de 2019 às 11:20

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho

O funkeiro Kevinho, 20, anunciou por meio de sua assessoria jurídica, neste domingo (21), que não poderá se apresentar no Eco Parque Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, Bahia. Ele tinha show marcado para esta tarde no complexo aquático.

Em comunicado oficial, o músico explica que o cancelamento da apresentação se deve a determinação médica.

"Durante a semana, Kevinho estava sendo medicado para cumprir sua agenda, porém nesta madrugada ele não sentiu-se bem e o médico determinou o cancelamento de sua agenda", diz a nota. "O artista e sua equipe lamentam o transtorno ocorrido."

Kevinho estava com sinusite desde o começo da semana, tomando antibióticos na veia para que não precisasse cancelar seus shows. Hoje, apresentou quadro febril e foi aconselhado a não se apresentar.

Fãs do músico mostraram preocupação com seu estado de saúde nas redes sociais, nas quais ele compartilhou imagens em um hospital.

"Orem por mim", escreveu ao lado de uma foto de seu braço enquanto toma medicamentos na veia.

