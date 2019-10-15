Ken Humano surge irreconhecível com cabelo inspirado em Kardashian

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 08:25
- Atualizado há 6 anos
O brasileiro Rodrigo Alves, conhecido como o Ken Humano, decidiu mudar radicalmente o look e surgiu irreconhecível nesta segunda (14) na web, ao postar fotos com o visual novo.
De cabelos mais longos e loiros, o bonito se inspirou em Khloé Kardashian para adotar o corte chanel. Ele, que já se submeteu a mais de 72 cirurgias plásticas, se rendeu ao mega hair - procedimento que alonga as madeixas artificialmente.
