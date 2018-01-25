Ken Humano exibe costelas retiradas do próprio corpo após plástica

O brasileiro Rodrigo Alves, conhecido como Ken Humano ou Roddy Doll, passou por mais uma cirurgia plástica neste mês. Desta vez, ele, que mora em Londres, na Inglaterra, retirou quatro costelas para afinar a cintura e manter a silhueta ainda mais parecida com a do boneco que é esposo da Barbie.
Rodrigo exibiu as costelas retiradas após a cirurgia plástica em um programa britânico no qual também falou sobre o que o leva a se submeter a tantos procedimentos invasivos. Ele, que já passou por muitas outras plásticas, não demorou para rebater: "Graças à cirurgia plástica, eu posso me expressar por meio da moda, declarou o brasileiro no "This Morning", apresentado por Holly Silloughby e Philip Schofield.
O Ken Humano também destacou que tinha dificuldades em comprar roupas, o que também foi motivo para se submeter à retirada das quatro costelas. "Todos os meus blazers precisam ser alterados porque meu tamanho é na verdade 36 de ombros, mas minha cintura era um pouco maior e eu tinha que escolher um blazer maior e ajustá-lo.