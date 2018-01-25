Afinou a cintura

Ken Humano exibe costelas retiradas do próprio corpo após plástica

Rodrigo disse, em um programa britânico, que tinha dificuldades para encontrar roupas do tamanho adequado, por isso - também - decidiu retirar quatro costelas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 18:06

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 18:06

Ken Humano, Rodrigo Alves exibe costelas que removeu para afinar a cintura Crédito: Reprodução/Instagram @nanarude
O brasileiro Rodrigo Alves, conhecido como Ken Humano ou Roddy Doll, passou por mais uma cirurgia plástica neste mês. Desta vez, ele, que mora em Londres, na Inglaterra, retirou quatro costelas para afinar a cintura e manter a silhueta ainda mais parecida com a do boneco que é esposo da Barbie. 
Rodrigo exibiu as costelas retiradas após a cirurgia plástica em um programa britânico no qual também falou sobre o que o leva a se submeter a tantos procedimentos invasivos. Ele, que já passou por muitas outras plásticas, não demorou para rebater: "Graças à cirurgia plástica, eu posso me expressar por meio da moda, declarou o brasileiro no "This Morning", apresentado por Holly Silloughby e Philip Schofield.
Após a participação no programa, ele fez uma publicação em uma de suas redes sociais. Veja o post: 
O Ken Humano também destacou que tinha dificuldades em comprar roupas, o que também foi motivo para se submeter à retirada das quatro costelas. "Todos os meus blazers precisam ser alterados porque meu tamanho é na verdade 36 de ombros, mas minha cintura era um pouco maior e eu tinha que escolher um blazer maior e ajustá-lo. 

