Ken Humano é visto beijando novo namorado na Itália

. Crédito: Reprodução/Instagram @pimentaafiada

O amor está sorrindo para Rodrigo Alves, mais conhecido como Ken Humano. Depois de ter participado do Celebrity Big Brother, na Inglaterra, o brasileiro foi visto aos beijos com seu novo namorado, o cirurgião plástico Giancomo Milano.

Os dois foram flagrados em uma rua de Milão, na Itália. De acordo com o jornal Daily Mail, o casal está trabalhando em uma música junto. Além disso, o veículo afirmou que a família apoia o romance.