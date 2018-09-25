Ken Humano é visto beijando novo namorado na Itália

O amor está sorrindo para Rodrigo Alves, mais conhecido como Ken Humano. Depois de ter participado do Celebrity Big Brother, na Inglaterra, o brasileiro foi visto aos beijos com seu novo namorado, o cirurgião plástico Giancomo Milano.
Os dois foram flagrados em uma rua de Milão, na Itália. De acordo com o jornal Daily Mail, o casal está trabalhando em uma música junto. Além disso, o veículo afirmou que a família apoia o romance.
Rodrigo já se submeteu a mais de 51 procedimentos estéticos. Recentemente, o Ken Humano injetou placenta humana em seu próprio rosto, como alternativa a um tratamento para rejuvenescimento. "Como vocês sabem, eu não aceito meu processo natural de envelhecimento", explicou, na ocasião.