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Pretendente é cirurgião plástico

Ken Humano é visto beijando novo namorado na Itália

Novo amor de Rodrigo Alves, o Ken Humano, é cirurgião plástico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 18:08

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 18:08

. Crédito: Reprodução/Instagram @pimentaafiada
O amor está sorrindo para Rodrigo Alves, mais conhecido como Ken Humano. Depois de ter participado do Celebrity Big Brother, na Inglaterra, o brasileiro foi visto aos beijos com seu novo namorado, o cirurgião plástico Giancomo Milano. 
Os dois foram flagrados em uma rua de Milão, na Itália. De acordo com o jornal Daily Mail, o casal está trabalhando em uma música junto. Além disso, o veículo afirmou que a família apoia o romance. 
Rodrigo já se submeteu a mais de 51 procedimentos estéticos. Recentemente, o Ken Humano injetou placenta humana em seu próprio rosto, como alternativa a um tratamento para rejuvenescimento. "Como vocês sabem, eu não aceito meu processo natural de envelhecimento", explicou, na ocasião. 

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