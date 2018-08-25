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Ken humano brasileiro é expulso do 'Big Brother Reino Unido'

Rodrigo Alves nasceu em São Paulo e, atualmente, mora em Londres

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 20:23
'Ken Humano' se prepara para 10° plástica no nariz Crédito: Reprodução/Instagram
O Ken humano brasileiro Rodrigo Alves foi expulso do Big Brother Reino Unido nesta sexta (24). "Depois de um novo incidente, Rodrigo foi retirado da casa do Big Brother e não vai voltar", publicou o perfil oficial do programa no Twitter. A mesma mensagem foi publicada no site oficial da atração.
Rodrigo Alves compartilhou em sua rede social reportagens que afirmam que ele desistiu do programa de TV. Ao site The Sun, ele disse que pediu para sair, porque "não aguentou" ficar sem seu celular.
O Ken humano já havia gerado uma série de reclamações por ter usado uma palavras racista duas vezes em uma das festas do Big Brother.

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