Ken humano brasileiro é expulso do 'Big Brother Reino Unido'

'Ken Humano' se prepara para 10° plástica no nariz Crédito: Reprodução/Instagram

O Ken humano brasileiro Rodrigo Alves foi expulso do Big Brother Reino Unido nesta sexta (24). "Depois de um novo incidente, Rodrigo foi retirado da casa do Big Brother e não vai voltar", publicou o perfil oficial do programa no Twitter. A mesma mensagem foi publicada no site oficial da atração.

Rodrigo Alves compartilhou em sua rede social reportagens que afirmam que ele desistiu do programa de TV. Ao site The Sun, ele disse que pediu para sair, porque "não aguentou" ficar sem seu celular.