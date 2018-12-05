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TELEVISÃO

Kaysar Dadour participa das filmagens de novela na Globo

Sírio tenta se enturmar durante almoço com elenco de 'Órfãos da Terra'

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:41
Ex-BBB Kaysar Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour
Kaysar Dadour está tentando se acostumar com o clima do Projac, local de gravações de novelas e séries da TV Globo, no Rio de Janeiro.
O ex-BBB foi convidado para interpretar um sírio que se refugia no Brasil na nova novela das seis, Órfãos da Terra, em uma história muito semelhante a sua vida pessoal.
Nesta terça-feira, 4, o elenco da trama começou a se preparar para as gravações. Os artistas decidiram almoçar juntos no refeitório da TV Globo para confraternizar.
O colega de Kaysar, o ator Alex Alves, publicou uma imagem do encontro do elenco da novela. "Kaysar almoçando com o elenco, se enturmando, onde todos lhe conhecem", escreveu na legenda da foto no Twitter.
Alex também fez questão de apresentar áreas do Projac que não são conhecidas ainda do ex-BBB. Confira no vídeo:

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