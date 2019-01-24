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Kate Hudson diz que cria filha sem definições de gênero

A atriz contou ainda que teve uma criação rodeada por meninos, seus irmãos, e que também se vestia e brincava como eles

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 17:21

Publicado em 

24 jan 2019 às 17:21
Crédito: Reprodução/Instagram @katehudson
Kate Hudson, 39, teve sua primeira menina, Rani, há três meses. Mas diferente dos seus dois outros filhos, Bingham, 7, e Ryder, 15, a atriz disse que tem tentado criar a nova integrante da família sem seguir padrões de gênero para meninas.
"Não mudou muito o modo como lido, mas realmente há uma diferença. Mas acho que devemos criar nossas crianças individualmente, independentemente do gênero. Até porque não sabemos como ela vai se identificar depois", disse a atriz em entrevista ao portal americano AOL.
Ela diz que, apesar de ter feito "um ótimo trabalho com os meninos", só comprava macacões para eles vestirem. Desta vez, pretende comprar simplesmente "roupas de criança".
"Agora, eu a vejo incrivelmente feminina com sua energia, seus sons e seu jeito. É bem diferente do que foram os meninos", disse Hudson em referência à filha. "Mas tem coisas que nem posso comprar, porque seria um exagero."
A atriz contou ainda que teve uma criação rodeada por meninos, seus irmãos, e que também se vestia e brincava como eles. "Você fica casca grossa. Geralmente me perguntam se eles me protegiam, mas eles me jogavam no fogo", brincou. Ela lembrou também que costumava maquiar e vestir um dos irmãos.

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