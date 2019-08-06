Home
Karol Conka é criticada por namorar homem branco: "Palmiteira"

Cantora assumiu o namoro no fim de semana

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:01

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Bruno Trindade Ruiz

Karol Conka assumiu namoro, no último domingo (4), com o produtor musical Thiago Barrameo. Só que, de lá para cá, tem enfrentado críticas na web porque o rapaz é branco. 

Em uma foto do casal trocando carícias, os comentários dos fãs eram como: "Palmiteira". Outra fã disse: "Seu namorado é branco? Nunca imaginei". Um seguidor também julgou: "Decepção me consome. Principalmente agora que estou fazendo uma limpa das palmiteiras do meu Instagram". 

A cantora Karol Conka e seu namorado, o produtor musical Thiago Barromeo Crédito: Reprodução/Instagram @karolconka

Nesta segunda (5), a cantora voltou à web para rebater as críticas: "Bom dia para você que trabalha, cuida da própria vida e não depende de opiniões alheias para ser feliz. Ah, bom dia pra você também que prega a liberdade, mas não sabe o significado dela, te desejo luz e sabedoria". 

