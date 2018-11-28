Karol Conka: 'Namorado da minha amiga me molestou durante a noite'

28/11/2018 - Karol Conka é uma das rappers de maior sucesso no Brasil Crédito: Instagram/@karolconka

São diversos movimentos contra assédio ao redor do mundo, e dessa vez foi Karol Conka que usou sua voz para combater e denunciar a prática criminosa. Em entrevista à Marie Claire, a rapper revelou que foi abusada pelo namorado de uma amiga enquanto dormia na casa dela.

"Nunca sofri uma violência física, ainda bem, mas já aconteceu do namorado da minha amiga me molestar durante a noite enquanto eu dormia na casa dela. Fui contar para ela, mas ela não acreditou em mim. Preferiu acreditar no que ele disse. Aí a gente aprende a não contar. Ele também era meu amigo e todo mundo se conhecia", contou.