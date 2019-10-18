Bebê à vista?

Karina Bacchi revela projeto familiar e faz suspense sobre gravidez

"Gosto de moda, tiro proveito do que vejo dos desfiles e dou muitas dicas para a minha mãe que trabalha há anos em confecção", completou a apresentadora

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 07:56 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Karina Bacchi e o filho, Enrico Bacchi Crédito: Fabio Cerati Photography

Karina Bacchi, 43, veio mais um ano prestigiar a SPFW. Logo após divulgar uma foto em que diz ela e o marido, o jogador Amaury Nunes, 36, irão anunciar uma novidade em breve, ela diz que só poderá mesmo fazer a revelação daqui a um mês.

Nos comentários, fãs apostam uma gravidez. "Não posso contar, mas é relacionado a esse assunto de família e também não deixa de ser uma questão profissional", afirma Bacchi que chegou para o desfile de João Pimenta, e já é mãe de Enrico, de dois anos.

"Gosto de moda, tiro proveito do que vejo dos desfiles e dou muitas dicas para a minha mãe que trabalha há anos em confecção e também faz uso do reaproveitamento de tecidos."

No fim de julho, Bacchi comandou o programa o "Melhor pra Elas" (RedeTV!), sobre o empoderamento feminino. A ideia da atração que contou com seis episódios na primeira temporada, era elevar a autoestima de mulheres que já passaram por diversos problemas em seus relacionamentos.

