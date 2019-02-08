Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repetir roupa é chique

Kardashian repete vestido de Bruna Marquezine em evento nos EUA

Bruna usou o modelo em 2018 para ir a uma peça em Cannes

Publicado em 

08 fev 2019 às 10:59

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 10:59

A socialite Kourtney Karfashian Crédito: Reprodução/Instagram @kourtkardash
A atriz e modelo americana Kourtney Kardashian, 39, usou em baile de gala o mesmo vestido que a brasileira Bruna Marquezine, 23, já havia vestido em 2018 quando foi conferir uma peça em Cannes.
A norte-americana da família Kardashian posou para os fotógrafos com um Versace de preto decotado e com uma fenda na perna, igual ao de Bruna. A modelo marcou presença no baile beneficente da amfAR, em Nova York, nos Estados Unidos, na quarta-feira (6). O vestido está avaliado em cerca de R$ 15 mil. A diferença ficou pelos acessórios. Enquanto Bruna investiu à época em um anel e em um colar de pedras preciosas, a irmã de Kim Kardashian preferiu um rabo de cavalo com maquiagem que ressaltou os olhos.
E por falar em Kim, a socialite também causou alvoroço no tapete vermelho. Ao contrário da irmã, posou para as fotos usando um decote bem mais chamativo e aberto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados