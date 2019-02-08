Kardashian repete vestido de Bruna Marquezine em evento nos EUA

A atriz e modelo americana Kourtney Kardashian, 39, usou em baile de gala o mesmo vestido que a brasileira Bruna Marquezine, 23, já havia vestido em 2018 quando foi conferir uma peça em Cannes.

A norte-americana da família Kardashian posou para os fotógrafos com um Versace de preto decotado e com uma fenda na perna, igual ao de Bruna. A modelo marcou presença no baile beneficente da amfAR, em Nova York, nos Estados Unidos, na quarta-feira (6). O vestido está avaliado em cerca de R$ 15 mil. A diferença ficou pelos acessórios. Enquanto Bruna investiu à época em um anel e em um colar de pedras preciosas, a irmã de Kim Kardashian preferiu um rabo de cavalo com maquiagem que ressaltou os olhos.