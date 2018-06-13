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Kanye West sugere música sua para 'Deadpool'

O cantor tuitou sobre suas impressões acerca do filme

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 16:29
Kanye West Crédito: Divulgação
Que tal um filme de "Deadpool" com trilha sonora de Kanye West? Nesta terça-feira (12) o cantor tuitou sobre suas impressões acerca do filme - e da trilha sonora.
"Eu amo os dois filmes Deadpool. Ouvi músicas neles que soam parecidas com as minhas. Eu teria 'limpado' minha música para Deadpool", disse West em um tuíte. O termo 'limpar' usado por ele se refere a liberar os direitos de uso de um produto.
Depois, ele elogiou ainda mais o longa e insistiu na sugestão. "A escrita e abordagem de vocês são tão inovadoras. Eu amo como vocês quebram a quarta parede. Obrigado por serem tão inovadores e, por favor, saibam que estou disposto a 'limpar' (minha música) da próxima vez", acrescentou.

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