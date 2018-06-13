Kanye West sugere música sua para 'Deadpool'

Que tal um filme de "Deadpool" com trilha sonora de? Nesta terça-feira (12) o cantor tuitou sobre suas impressões acerca do filme - e da trilha sonora.

"Eu amo os dois filmes Deadpool. Ouvi músicas neles que soam parecidas com as minhas. Eu teria 'limpado' minha música para Deadpool", disse West em um tuíte. O termo 'limpar' usado por ele se refere a liberar os direitos de uso de um produto.

Depois, ele elogiou ainda mais o longa e insistiu na sugestão. "A escrita e abordagem de vocês são tão inovadoras. Eu amo como vocês quebram a quarta parede. Obrigado por serem tão inovadores e, por favor, saibam que estou disposto a 'limpar' (minha música) da próxima vez", acrescentou.