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CASÓRIO

Justin e Hailey Bieber farão cerimônia de casamento intimista

Festa vai ocorrer em março, segundo fontes do site; a modelo e o cantor se casaram no civil em setembro de 2018

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 21:39

Publicado em 

17 jan 2019 às 21:39
17/09/2018 - Justin Bieber e Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber
Justin, 24, e Hailey Bieber, 21 já assinaram os papéis e adotaram o mesmo sobrenome. Agora, o casal deve promover uma cerimônia aberta para oficializar o matrimônio.
Os noivos planejam uma festa ao pôr do sol com amigos e familiares no fim de semana do dia 1 de março, segundo informa o site TMZ. Este é o mesmo dia do aniversário de 25 anos de Justin, e segundo fontes da revista, o desejo do cantor sempre foi se casar nesta data.
Famosos também devem participar. Kylie Jenner e Travis Scott já receberam um convite "save the date" para a cerimônia.
Apesar da confirmação do casamento pela mídia, os artistas nunca confirmaram a informação. Segundo o site TMZ, Bieber e Baldwin se casaram no dia 13 de setembro, quando foram pedir a licença de casamento em um tribunal de Nova York. Outros veículos americanos, como a revista People, já haviam noticiado o matrimônio.
Bieber e Baldwin foram casados pelo pastor Jeffrey Quinn, da faculdade cristã Nyack College, que fica próxima ao tribunal. A testemunha, ainda segundo o TMZ, foi Josh Mehl, amigo do cantor.
Segundo o site americano TMZ, o mesmo responsável pela notícia do casamento, no começo de outubro, o próprio Bieber teria sido responsável pela alteração do nome de Hailey no Instagram.
De acordo com a publicação, uma equipe do cantor teria entrado em contato com a plataforma, pedindo para que a conta da modelo fosse atualizada.
A mudança foi imediatamente notada pelos cerca de 15,3 milhões de seguidores da modelo, além, é claro, dos mais de 100 milhões de seguidores de Justin.
Ainda segundo o site, há cerca de um mês Hailey já havia submetido um pedido para registrar a marca "Hailey Bieber". Além disso, o casal já estaria morando junto em uma casa em Los Angeles.

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