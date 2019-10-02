Presentão, hein!

Justin Bieber se presenteia com relógio de R$ 416 mil após casamento

Cantor ostentou a joia no Instagram e chamou o mimo de "presente de casamento", que ele mesmo se deu depois de selar união com Hailey Bieber

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 09:15 - Atualizado há 6 anos

O cantor Justin Bieber e a esposa, Hailey Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber

Justin Bieber celebrou um casamento íntimo com a esposa, Hailey Baldwin Bieber, com cerimônia para poucas pessoas. E como ele gastou pouco na festa, esse pode ter sido o motivo de o cantor ter se presenteado com uma joia tão cara após o casório: um relógio de US$ 50 mil, o que na cotação atual do dólar equivale a algo em torno de R$ 416 mil.

No Instagram, o loiro decidiu ostentar o presentão, o qual chamou de "presente de casamento". O relógio, feito em ouro, faz parte de uma linha de luxo vintage de uma maison internacional. Trata-se de um Audemars Piguet Royal Oak 5402BA, uma linha que remonta à década de 1970, e que não é mais fabricada. Os modelos atuais do AP Royal Oaks têm um preço médio de cerca de US $ 50 mil, ou seja, R$ 208 mil na cotação atual.

