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BRINCADEIRINHA

Justin Bieber presenteia Hailey Baldwin com 'torta na cara'

Cantor levou um bolo especial para o aniversário de 22 anos da modelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 20:41

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 20:41

Justin Bieber e a modelo Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber
Justin Bieber surpreendeu Hailey Baldwin nesta quinta-feira, 22, ao presenteá-la com uma torta na cara para comemorar o aniversário de 22 anos da modelo. Em um vídeo publicado por Pattie Mallette, mãe de Bieber, no Instagram Stories, o cantor aparece com um bolo grande e decorado com morangos em mãos.
Bieber parece fazer um discurso para a namorada mas, de repente, aproxima o prato do rosto da mulher e dá a "tortada". A modelo ri enquanto tentar tirar o excesso de cobertura de bolo do rosto.
Em seguida, a mãe do cantor publicou uma foto na qual o casal se beija - ela ainda com o rosto levemente sujo. O bolo oficial, que serviu para cantar os parabéns, veio depois, porém bem mais simples, menor e, claro, com algumas velas em cima.

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