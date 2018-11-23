Justin Bieber presenteia Hailey Baldwin com 'torta na cara'

Justin Bieber e a modelo Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber surpreendeu Hailey Baldwin nesta quinta-feira, 22, ao presenteá-la com uma torta na cara para comemorar o aniversário de 22 anos da modelo. Em um vídeo publicado por Pattie Mallette, mãe de Bieber, no Instagram Stories, o cantor aparece com um bolo grande e decorado com morangos em mãos.

Bieber parece fazer um discurso para a namorada mas, de repente, aproxima o prato do rosto da mulher e dá a "tortada". A modelo ri enquanto tentar tirar o excesso de cobertura de bolo do rosto.