Justin Bieber faz terapia para lidar com depressão, diz revista

Crédito: Reprodução/Instagram @iflirtbieber

Justin Bieber, 24, está fazendo terapia e recebendo aconselhamento para lidar com a sua depressão. Segundo o depoimento de algumas fontes próximas ao rapaz à revista americana People, o cantor está focado em melhorar a sua saúde mental.

Apesar de estar "muito feliz" em seu relacionamento com a modelo Hailey Baldwin, 22, Bieber tem estado "esgotado e cansado" ultimamente, disse uma fonte.

"Suas emoções são cruas, mas ele sabe que o aconselhamento -por mais doloroso que seja- é o que ele precisa", diz outra fonte. As sessões de aconselhamento de Bieber teriam inclusive componentes espirituais e seculares, realizados por pastores e profissionais licenciados.

"Ele está muito otimista por estar descobrindo algumas raízes de seus problemas, e todos estão otimistas de que isso o ajudará a descobrir seu próximo capítulo", diz a fonte. "Ele vai ser pai algum dia e sabe que isso pode acontecer mais cedo do que tarde. Quando essa hora chegar, ele quer estar bem."

"Ele é emotivo e luta muito com a ideia de fama -ser seguido, ter cada movimento acompanhado por fãs e câmeras na cara dele", disse uma fonte que conhece Bieber desde que ele era adolescente.

Em uma entrevista recente à Vogue, o cantor disse que a fama o tornou muito arrogante.

"Eu me vi fazendo coisas que eu me sentia envergonhado, sendo super promíscuo, e acho que usei o Xanax porque fiquei muito envergonhado", disse. Na época, ele chegou a cancelar shows e turnês.